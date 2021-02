Rainbow 6 Siege: Erster schwuler Operator: Flores der Meisterdieb

Flores der Meisterdieb

Eine Nachricht von Tori "Gridlock" Fairous, ebenfalls Teil der Rainbow Six Siege Operator-Palette, fasst die ersten Details zu Flores' Hintergrund zusammen. So sei er ein "feiner Kerl" und rufe "jeden Abend zu Hause bei seinem Mann an". Der Hinweis auf seine Sexualität. Damit wird Flores der erste offenkundig schwule Operator im Taktikshooter von Ubisoft sein. Dieser Vorstoß könnte für weitere Titel und folgende Charaktere deutlich mehr Diversität ermöglichen. Im vergangenen Jahr hatte das "Outing" von Ellie in The Last Of Us 2 für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt.