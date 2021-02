BVB: Edin Terzic und Michael Zorc sprechen vor Revierderby auf Schalke

Borussia Dortmund will im Revierderby bei Schalke 04 am Samstag "keine Geschenke verteilen". Edin Terzic stimmt seine Mannschaft ein.

Borussia Dortmund will sich vor dem brisanten Revierderby beim Schlusslicht Schalke 04 am Samstag (Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Dortmund am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) keinesfalls auf seiner guten Champions-League-Leistung ausruhen.