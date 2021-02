Formel 1 geht auf Netflix in die dritte Staffel

Die Formel 1 wirbt auch in diesem Jahr auf Netflix um junge Fans - und erzählt ihre turbulente Corona-Saison 2020 in der Doku "Drive to Survive" nach.

Die Formel 1 wirbt auch in diesem Jahr auf Netflix um junge Fans - und erzählt ihre turbulente Corona-Saison 2020 nach: Die Dokumentation "Drive to Survive" geht in die dritte Staffel, das teilten die Königsklasse und die Video-on-Demand-Plattform am Freitag mit. Die zehnteilige Serie ist ab dem 19. März verfügbar, kurz vor dem Start der neuen Saison in Bahrain (28. März).