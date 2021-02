Sami Khedira steht bei Hertha BSC gegen Leipzig vor Startelf-Debüt

Sami Khedira könnte bei Hertha BSC erstmals von Beginn an auflaufen. Der Weltmeister spielt in den Überlegungen von Pal Dardai eine solche Rolle.

Rio-Weltmeister Sami Khedira steht bei Hertha BSC vor seinem Startelf-Debüt. Der 33-Jährige könnte am Sonntag (Bundesliga: Hertha BSC - RB Leipzig am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) im Heimspiel gegen RB Leipzig von Beginn an auflaufen. Das deutete Hertha-Trainer Pal Dardai an.