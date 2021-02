BVB-Derbyheld Weidenfeller: "Schalke soll erstklassig bleiben"

Der Dortmunder Derby-Rekordspieler Roman Weidenfeller leidet vor dem 180. Duell mit Schalke 04 am Samstag mit dem sonst so verhassten Erzrivalen.

Selbst der Dortmunder Derby-Rekordspieler Roman Weidenfeller leidet vor dem 180. Duell mit Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit dem sonst so verhassten Erzrivalen. "Ich würde mir sehr wünschen, dass Schalke erstklassig und das Derby ein fester Bestandteil der Fußball-Bundesliga bleibt", sagte der Weltmeister von 2014 dem SID am Freitag.