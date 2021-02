Schalke 04: Christian Gross spricht vor Revierderby gegen BVB

"Es hat weit hinausreichende Bedeutung", sagte der Schweizer vor dem Ruhrpott-Klassiker am Samstag ( Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Dortmund am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ), "wir haben mehr Punkte nötig als die Dortmunder. Wir wollen alles tun, damit wir nicht absteigen. Deshalb hat das Spiel eine extrem hohe Brisanz."

Gross äußert Respekt vor Haaland

Obwohl er erstmals beim Revierderby an der Seitenlinie steht, hat der 66-Jährige viel Derby-Erfahrung. "In Dschidda in Saudi-Arabien, in Kairo oder in Zürich" habe er "hochemotionale Derbys" erlebt, "meistens ging ich als Sieger vom Platz".