FC Bayern: PK mit Hansi Flick im Liveticker vor Spiel gegen Frankfurt

Vor dem Topspiel gegen Frankfurt muss der FC Bayern die Schock-Nachricht von der schweren Verletzung von Corentin Tolisso verkraften. So reagiert Hansi Flick.

Damit bricht Trainer Hansi Flick wohl sogar bis zum Saisonende eine wichtige Stütze in der Schaltzentrale weg.

In der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel erklärt Flick, wie er den Franzosen nun ersetzen will.

+++ Das war's schon +++

+++ SPORT1-Frage: Saisonaus bei Tolisso? +++

+++ Flick zum Lob von Kovac bei SPORT1, dass Flicks Erfolge unerreicht bleiben werden +++

+++ Flick über Aussprache mit Lauterbach +++

+++ Personalengpässe bei Bayern +++

"Es wird immer weniger bei uns. Wir haben aber immer noch genügend Qualität, um in Frankfurt zu bestehen."

+++ Flick zu Frankfurt +++

+++ Flick über Klage gegen AfD-Politiker +++

"Ja, ich habe das sofort an meinen Anwalt übergeben. Ich will mit der Partei nicht in Verbindung gebracht werden und gehe mit allen rechtlichen Mitteln dagegen vor."