Bundesliga: Corona-Infektion bei jedem zehnten Spieler!

Am Donnerstag gab der FC Bayern offiziell bekannt, dass sich auch Benjamin Pavard mit dem Coronavirus infiziert habe . Erst vor einer Woche hatte der französische Weltmeister die Bayern zum Titel bei der Klub-WM geschossen.

Nun ist er neben Thomas Müller der zweite Bayern-Profi, der sich aktuell in Corona-Quarantäne aufhalten muss. Müller war noch während der Klub-WM in Katar positiv auf COVID-19 getestet worden.

Borussia Dortmund: Manuel Akanji (7. Oktober), Emre Can (Bild, 23. Oktober), Reinier (23. November) © Imago

Hoffenheim (zehn Fälle) und Wolfsburg (neun Fälle) waren bisher am häufigsten betroffen. SPORT1 zeigt, wer bislang mit dem Virus zu kämpfen hatte © Imago

Die Bilder wie Müller in München - gehüllt in einen Ganzkörper-Schutzanzug - aus dem Flieger stieg, sind noch prägnant in Erinnerung. Ebenso wie die kritischen Worte von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.