Australian Open: Daniil Medvedev erreicht Finale gegen Novak Djokovic

Der 25-jährige Russe schlug im Halbfinale am Freitag den Griechen Stefanos Tsitsipas (22) souverän mit 6:2, 6:4, 7:5 und feierte seinen 20. Sieg in Serie. Zwölf dieser Erfolge gelangen Medvedev gegen Top-10-Spieler. ( ATP: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren )

Medvedev steht zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Finale. 2019 hatte er das Endspiel der US Open gegen den Spanier Rafael Nadal knapp in fünf Sätzen verloren. Er ließ sich auch von einem Wutanfall von Tsitsipas nicht aus der Ruhe bringen.