Jens Keller und Rainer Koch sind für Lockerungen im Amateurfußball

Die Führungsetage des DFB plädiert in einem offenen Brief für Lockerungen im Amateurbereich. Konkret beziehen Jens Keller und Rainer Koch Stellung.

Die Führungsetage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich in einem offenen Brief für Lockerungen im Amateurbereich ausgesprochen.

Der DFB trage mit seinen Regional- und Landesverbänden die verlängerten Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwar mit, jedoch dürfe dies "nicht zum Dauerzustand werden", schrieben DFB-Präsident Fritz Keller und Vize-Präsident Rainer Koch in einem gemeinsamen offenen Brief an die knapp 24.500 Fußballvereine in Deutschland.