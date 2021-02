Boxen: Tyson Fury vor Fight gegen Anthony Joshua mit Übergewicht

Herausforderer Tyson Fury sorgt mit pfundigen Aufnahmen für Aufsehen. Box-Weltmeister Anthony Joshua will sich vor dem Mega-Fight davon aber nicht irritieren lassen.

Hinter den Kulissen wird mit Nachdruck gewerkelt, der Mega-Fight zwischen Box-Superstar Anthony Joshua und Tyson Fury scheint in greifbare Nähe zu rücken :

Tyson Fury vor Mega-Fight gegen Anthony Joshua

So weit, so lukrativ: Doch Fury erweckt zumindest optisch den Eindruck, als interessiere ihn das aktuell noch wenig.

Hintergrund: In den sozialen Medien hatte der 32-Jährige kürzlich ein Video gepostet, das ihn beim Schwimmen in der eiskalten Morecambe Bay im Nordwesten Englands zeigt - und das im recht übergewichtigen als denn trainierten Zustand.

"Ich sagte neulich zu AJ (Anthony Joshua, Anm. d. Red.) : 'Hast du Fury gesehen, wie er ins Meer gesprungen ist? Er sah aus wie ich!'", so der Promoter über den herausfordernden WBC-Champion.

Fury präsentiert sich mit Übergewicht

Dass sein Schützling seit dessen letztem Kampf gegen Kubrat Pulev im Dezember, in denen er sich die Titel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO zurückholte, die Herausforderung gegen Fury keineswegs auf die leichte Schulter nimmt, kommentierte Hearn so: "Das ist beeindruckend. AJ will nicht aufhören zu trainieren."