Derby Schalke 04 - BVB: Der Reviergipfel mit Neururer, Subotic, Sand

Am Samstag empfängt Schalke 04 Borussia Dortmund. Es ist die Mutter aller Derbys. Doch wird es in der Liga für längere Zeit das letzte Duell? SPORT1 hat sich umgehört.

Wird es dieses Duell erstmal für längere Zeit in der Bundesliga nicht mehr geben? Den Königsblauen verhilft wohl nur noch ein Wunder zum Klassenerhalt.

Michael Rummenigge (57, 1988 bis 1993 beim BVB): "Es könnte tatsächlich das letzte Derby für lange Zeit sein. Borussia ist ja seit Mittwochabend auch wieder etwas im Aufwind. Da muss man schauen, ob sich das jetzt in der Liga auch bestätigt. Marco Reus hat es ja gesagt, dass man etwas gut zu machen hat, es sind sechs Punkte auf den vierten Platz. Bei zwölf Spielen wird das auch enorm eng. Aber ein Revierderby ist immer etwas ganz Besonderes. Ich durfte das selbst am eigenen Leib erfahren.

Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass Schalke für lange Zeit in der 2. Liga verschwindet. Dann kommt das Lizenzierungsverfahren und es könnte noch enger werden. Es wäre sehr schade, wenn es das Duell nicht mehr geben würde, weil es eines der größten Derbys der Welt ist. Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers und Schalke gegen Dortmund. Das sind die Highlights. Ich glaube aber, dass der BVB am Samstag wieder in die Spur findet und hoffentlich gewinnen wird. Wobei mir die Schalker gegen Union Berlin ganz gut gefallen haben."

Schalke - BVB: Legenden sehen schwarz für S04

Klaus Fischer (71, von 1970 bis 1981 bei Schalke 04): "Wird es das letzte Derby? Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann muss man sagen ja. Wir sind neun Punkte hinter einem Relegationsplatz, und das wird verdammt gefährlich. Natürlich stirbt auch bei mir die Hoffnung zuletzt, aber da braucht Schalke endlich mal eine kleine Serie. Und da stellt sich mir die Frage, ob die Mannschaft überhaupt dazu in der Lage ist. Jetzt kommt das Derby, und die Dortmunder haben in der Liga zuletzt auch ihre Probleme gehabt.

Natürlich ist ein Derby zwischen Schalke und Dortmund immer etwas Besonderes. In den vergangenen Jahren war es oft so, dass Schalke auf dem Papier nie eine Chance hatte, aber doch gewonnen hat. Ein Sieg im Derby könnte einen enormen Schub geben für die nächsten Spiele. Dann haben wir die schweren Gegner wie Bayern, Leipzig und Dortmund hinter uns. Als Schalker hoffe ich so sehr, dass wir in der Liga bleiben, weil es eine verdammt schwere Kiste ist, gleich wieder aufzusteigen. Das sieht man am Hamburger SV . Ich blicke mit etwas Wehmut auf das Derby. Zuversicht sieht anders aus."

Frank Mill (62, von 1986 bis 1994 beim BVB): "Ja, das ist leider das letzte Derby. Die Schalker werden das nicht mehr aufholen können, wobei sie das Spiel am Samstag als Aufhänger nehmen wollen, noch einmal den Umschwung zu schaffen. Ein Sieg im Derby wäre natürlich ein absolutes Highlight in der jetzigen Phase. Dann hätte man elf Punkte und könnte wieder Morgenluft wittern.

Aber ich glaube nicht daran. Ich bin zwar Schwarz-Gelber, aber ich möchte nicht, dass Schalke absteigt. Weil es für das ganze Ruhrgebiet halt das Derby ist, und das fehlt dann. Und wer weiß wie lange? Es könnte am Samstag ein trauriger Tag für das Ruhrgebiet werden."

Zum 157. Mal geht es am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) in einem Pflichtspiel um den Derbysieg zwischen Schalke und Dortmund. Das Duell der Erzrivalen aus dem Revier hat bereits unzählige Geschichten geschrieben und zahlreiche Helden hervorgebracht © SPORT1-Grafik: Getty Images / Imago

BVB-Coach Lucien Favre will in seinem fünften Derby den dritten Sieg gegen den Erzrivalen feiern feiern. Nach der Niederlage in der Champions League bei Lazio Rom stehen er und sein Team unter Druck. Die Fans wollen im Derby eine bessere Leistung sehen, als in den vergangenen Pflichtspielen © Getty Images

Für den neuen Schalke-Trainer Manuel Baum lief sein Start bei den Königsblauen nicht rund. Wenigstens holte S04 am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin den ersten Punkt der Saison - wartet aber seit 20 Spielen auf einen Bundesligasieg. Mit einem Erfolg gegen den BVB wäre diese historische Negativserie für viele Fans zumindest teilweise vergessen © Imago

Bekanntermaßen spielt der Saisonverlauf im Derby aber ohnehin keine Rolle - und natürlich winkt allen Beteiligten die große Chance, sich in der Derby-Historie zu verewigen. SPORT1 zeigt vor der Begegnung im Signal Iduna Park die zehn spektakulärsten Derbys zwischen Königsblau und Schwarzgelb © Getty Images

PLATZ 10, S04 - BVB 6:1 (10.12.1985): Einen Platz unter den spektakulärsten Revierderbys findet der höchste Schalker Derbysieg im Dezember 1985. Olaf Thon und Gerhard Kleppinger treffen jeweils doppelt, der BVB entgeht am Saisonende erst in der Relegation gegen Fortuna Köln dem Abstieg © Imago

PLATZ 9, BVB - S04 7:0 (26.02.1966): Sogar noch einen Tick höher fällt der höchste Dortmunder Sieg gegen Schalke aus. Mitte der 1960er-Jahre sind die Königsblauen meist vollkommen chancenlos gegen den BVB, beim 7:0 im Februar 1966 wird es besonders deutlich. Wenige Wochen später gewinnen die Schwarzgelben am 5. Mai als erster deutscher Verein einen Europapokal © Imago

PLATZ 8, BVB - S04 3:0 (28.02.2015): Batman und Robin werden vor allem die BVB-Fans noch lange in guter Erinnerung behalten. Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus sind in jeglicher Hinsicht die Hauptfiguren beim Derbysieg im Februar 2015 © Getty Images

Aubameyang erzielt in der 78. Minute die längst überfällige Führung für dominante Dortmunder - und holt hinter dem Tor einen Turnbeutel mit den Superhelden-Kostümen hervor. Henrikh Mkhitaryan (Bild) legt nur zwei Minuten später nach, Reus sorgt mit dem 3:0 kurz vor Schluss endgültig für Schalker Tristesse © Getty Images

PLATZ 7, BVB - S04 0:1 (30.01.2004): Im Januar 2004 gelingt Frank Rost ein ganz besonderes Derby-Kunststück. In Dortmund pariert der Schalker Keeper gleich zwei Elfmeter: in der 9. Minute gegen Jan Koller, in der 74. gegen Torsten Frings © Getty Images

Und es kommt sogar noch besser für die Gäste: In der 89. Minute spitzelt Ebbe Sand den Ball an BVB-Keeper Guillaume Warmuz vorbei zum Schalker Siegtreffer in die Maschen © Getty Images

PLATZ 6, BVB - S04 2:4 (27.04.2019): Am 31. Spieltag der Saison 2018/19 macht sich der BVB noch leise Hoffnungen auf die erste Meisterschaft seit 2012, hat es aber nicht mehr selbst in der Hand. Ein Derbysieg könnte helfen - doch es kommt anders: Marco Reus und Marius Wolf sehen innerhalb von fünf Minuten jeweils glatt Rot für brutale Fouls © Getty Images

Trotz früher 1:0-Führung geht der BVB am Ende mit 2:4 baden, auch mit der Meisterschaft wird es schließlich nichts. Zur Freude der Schalker, die zumindest ein Stück weit Revanche für das Jahr 2009 nehmen - doch dazu später mehr © Getty Images

PLATZ 5, BVB - S04 1:1 (06.09.1969): Eigentlich sehen die Schäferhunde ja recht putzig aus, mit denen der Sicherheitsdienst im September 1969 rund um das Derby in der Roten Erde für Ordnung sorgen will. Als Schalke jedoch nach 37 Minuten durch Hans Pirkner mit 1:0 in Führung geht, geht es auf einmal drunter und drüber © dpa Picture-Alliance

Einige Schalker Fans stürmen aufs Spielfeld, die Dortmunder Ordner lassen die Hunde los - und einer von ihnen beißt dem Schalker Friedel Rausch in den Allerwertesten. Trotzdem spielt Rausch durch, im Gegensatz zu Teamkollege Gerd Neuser, der nach einem Biss in den Oberschenkel ausgewechselt werden muss. Das Spiel endet 1:1, Neuser und Rausch erhalten vom BVB 500 Mark Schmerzensgeld und einen Blumenstrauß © dpa Picture-Alliance

PLATZ 4, BVB - S04 2:0 (12.05.2007): Der 12. Mai 2007 ist ein Datum, das sich in die Derby-Geschichte einbrennt. Am vorletzten Spieltag reist Schalke als Tabellenführer nach Dortmund, hat zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Stuttgart. Alex Frei und Ebi Smolarek (Bild) schießen die Schalker jedoch ins Tal der Tränen © Getty Images

Fassungslos trauern die königsblauen Anhänger nach dem Spiel beim Public Viewing in der heimischen Arena, der Traum vom ersten Meistertitel seit 1958 platzt ausgerechnet gegen den Erzrivalen. Zwei Punkte fehlen am Saisonende, Spott und Häme aus Dortmund gibt es obendrauf © Getty Images

PLATZ 3, BVB - S04 2:2 (19.12.1997): Im Dezember 1997 schreibt Jens Lehmann sein ganz persönliches Derby-Weihnachtsmärchen. Zwischen den Pfosten läuft es für den damaligen Schalker Keeper nicht so richtig, dank Toren von Vladimir But und Andreas Möller führt der BVB bis kurz vor Schluss mit 2:1 © Getty Images

Dann aber schlägt im Duell zwischen Champions-League- und UEFA-Pokal-Sieger auf unwahrscheinliche Art und Weise Lehmanns Stunde: Nach einer Ecke köpft der spätere Dortmunder den Ball zum 2:2 in die Maschen. Es ist zugleich das erste Bundesliga-Tor eines Torhüters aus dem Spiel heraus © imago

PLATZ 2, BVB - S04 3:3 (13.09.2008): Eines der torreichsten und vom Spielverlauf das lange spektakulärste Derby zwischen Dortmund und Schalke steigt im September 2008. Dass Heiko Westermann so ausgelassen jubelt, ist kein Wunder - schließlich führen seine Schalker nach seinem Treffer in der 54. Minute mit 3:0 in Dortmund und sehen wie der sichere Sieger aus © Getty Images

Was folgt, ist Derbygeschichte - und Alex Frei der Hauptdarsteller. Nach dem 1:3 durch Neven Subotic trifft der Schweizer Stürmer gleich doppelt - und zwar irregulär, zunächst aus dem Abseits, dann per unberechtigtem Handelfer in der 89. Minute. Zudem fliegen zwei Schalker vom Platz. Zur Krönung beschwert sich der BVB noch über die fehlende Nachspielzeit - die Schalker schäumen zurecht © Imago

PLATZ 1, BVB - S04 4:4 (25.11.2017): Noch einen Tick verrückter wird es im November 2017. Die erste Halbzeit ist ein Traum in Schwarz-Gelb. Schalke wird von der BVB-Offensive schwindelig gespielt. Aubameyang, Stambouli (Eigentor), Götze und Guerreiro sorgen nach nur 25 Minuten für eine klare 4:0-Führung der Hausherren © Getty Images