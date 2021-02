Wasserball/Olympia: Hagen Stamm nach letztem Spiel selbstkritisch

Hagen Stamm zeigt sich nach seinem letzten Spiel als Wasserball-Bundestrainer selbstkritisch. Darüber hinaus appelliert er an den DOSB und den DSV.

Hagen Stamm hat sich nach seinem letzten Spiel als Wasserball-Bundestrainer selbstkritisch gezeigt. "Der Olympiatraum hing an sehr hohen Bäumen, es hätte schon ein Wasserball-Wunder gebraucht", sagte Stamm (60) am Freitag dem SID: "Der Trainer steht in der Verantwortung, er hat dieses Wunder nicht vollbracht."