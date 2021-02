1. FC Köln: Markus Gisdol bremst Euphorie bei Max Meyer

Ex-Nationalspieler Max Meyer kommt beim 1. FC Köln nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus - und momentan deutet wenig darauf hin, dass sich das in den kommenden Wochen ändert. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

"Uns war allen klar, dass er nicht sofort eine selbstverständliche Verstärkung sein kann", sagte Trainer Markus Gisdol am Freitag.

Der 51-Jährige reagierte damit auf einen Bericht, nach dem der Transfer Meyers im Winter vor allem eine Idee von Sportchef Horst Heldt gewesen sei. Gisdol, so schrieb der Express, habe der Verpflichtung des 25-Jährigen skeptisch gegenübergestanden.

"Wir diskutieren oft kontrovers, auch über neue Spieler", sagte Gisdol dazu: "Aber am Ende gibt es eine Entscheidung hinter der alle stehen. Das ist auch in diesem Fall so, auch wenn anderes kolportiert wird. Max kann uns helfen."