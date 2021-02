Delegation um Keller besucht Miniturnier-Auftakt der DFB-Frauen

Eine hochrangige Delegation um den DFB-Präsidenten Fritz Keller begleitet den Auftakt der deutschen Fußballerinnen beim Miniturnier "Three Nations. One Goal" am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Belgien. Neben dem Verbandsboss werden unter anderem die 1. DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters sowie Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg beim Geisterspiel auf der Tribüne am Aachener Tivoli sitzen.