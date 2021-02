Corentin Tolisso fehlt FC Bayern monatelang - Verletzung im Training

Hiobsbotschaft für den FC Bayern! Die Münchner müssen in den kommenden Monaten auf Corentin Tolisso verzichten. Der Franzose verletzt sich im Training.

Corentin Tolisso hat sich im Training des FC Bayern am Donnerstag ohne Fremdeinwirkung einen Muskelsehnenriss zugezogen. Das berichtet die Bild . ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Der CHECK24 Doppelpass mit David Wagner am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Wie reagiert Flick auf den Tolisso-Schock?

Immerhin kann der Sextuple-Trainer am Samstag, im Topspiel bei Eintracht Frankfurt (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), wohl auf Leon Goretzka und Javi Martínez zurückgreifen, die nach ihren Corona-Erkrankungen wieder am Mannschaftstraining teilgenommen haben. Eine weitere Option für das defensive Mittelfeld ist Marc Roca.