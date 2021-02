Volleyball-Bundesliga: Dresden - Wiesbaden, Düren - Bühl LIVE im TV, Stream

Zunächst will der Dresdner SC gegen den VC Wiesbaden seine Siegesserie ausbauen und damit die Tabellenführung verteidigen. Im direkten Anschluss sind die Männer an der Reihe: Der Tabellendritte SWD powervolleys DÜREN empfängt die Volleyball Bisons Bühl.

SPORT1 steigt LIVE ab 18:30 Uhr in die Partie ein, im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de gibt es das Spiel ab 17:55 Uhr in voller Länge zu sehen. Damit nicht genug, denn bereits am kommenden Mittwoch steht LIVE ab 17:55 Uhr das VBL-Gipfeltreffen bei den Frauen zwischen Allianz MTV Stuttgart und Dresden an. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)