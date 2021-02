Ran an die Farbkanonen! Splatoon 3 erscheint nächstes Jahr

Weiter geht die kunterbunte Farbenschlacht zwischen Inklings und Octolings. Splatoon 3 soll 2022 erscheinen, wie Nintendo am Ende der knapp einstündigen Direct Präsentation erklärte. Zu sehen gab es einen kurzen Teaser mit neuen Gameplayelementen.

Der Wettbewerb bleibt

In zahlreichen Tweets stellt sich heraus, dass viele Dinge am Shooter verfeinert wurden, was den Verdacht nahelegt, Splatoon 3 solle noch kompetitiver werden, als seine Vorgänger. Auf Multiplayergefechte wird man auf jeden Fall setzen, das 4-gegen-4-Format und Spielmodi wie Turf Wars, bleiben erhalten.