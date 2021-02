NBA: Brooklyn Nets schlagen L.A. Lakers - LeBron James mit Meilenstein

NBA 2020/21: So läuft die neue Saison

Superstar LeBron James zeigte dabei als einziger Spieler der Lakers eine bärenstarke Leistung. Mit seinen 32 Punkten erreichte er als dritter Basketballer nach Kareem Abdul-Jabbar (38.387) und Karl Malone (36.928) und gleichzeitig als schnellster die magische 35.000-Punkte-Marke in der NBA.

Die Nets spielten in der Nacht zu Freitag deutlich variabler, führten schon zur Pause deutlich (64:53) und hatten bei ihrem fünften Sieg in Serie in James Harden (23 Punkte) und Joe Harris (21) ihre besten Werfer. Kyrie Irving (16) konnte nach Rückenproblemen für Brooklyn wieder auflaufen.