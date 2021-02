FC Augsburg: Stefan Reuter gibt Trainer Heiko Herrlich Jobgarantie

Trainer Heiko Herrlich bekommt beim abstiegsbedrohten FC Augsburg trotz der Misere eine Jobgarantie. Geschäftsführer Stefan Reuter will kein "Bauernopfer" finden.

"Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht nur die Saison zusammen beenden, sondern dass Heiko Herrlich wegen seiner Qualitäten als Trainer und als Mensch sehr langfristig beim FC Augsburg tätig sein wird", erklärte Reuter in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen .

FC Augsburg unter Druck

Augsburg wandelt nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen an der Grenze zur Gefahrenzone. Der Vorsprung von Herrlichs Mannschaft auf den Relegationsplatz beträgt vor dem Punktspiel am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Bayer Leverkusen lediglich vier Punkte.