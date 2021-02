Handball: Bob Hanning verteidigt Uwe Gensheimer gegen Kritik

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat sich nach der Kritik an Uwe Gensheimer bei der Handball-WM zu Jahresbeginn in Ägypten vor den Nationalmannschaftskapitän gestellt.

"Ich bin mir sicher, dass Uwe noch viele gute Länderspiele für Deutschland absolvieren wird", sagte Hanning in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen (Freitagsausgabe): "Und ich freue mich schon auf die Stimmen all seiner Kritiker, wenn Uwe das entscheidende Tor zum Olympiasieg erzielt hat."

Sportlich hält Hanning den Druck aber hoch. Nach Platz zwölf in Ägypten, der schlechtesten WM-Platzierung einer deutschen Mannschaft in der Geschichte, erwartet er vom Team von Bundestrainer Alfred Gislason die erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele und nimmt Gensheimer & Co. vor dem Qualiturnier im März in Berlin in die Pflicht.