Sandro Cortese wäre bei Horrorcrash fast im Rollstuhl gelandet

Sandro Cortese feierte in seiner Karriere bereits zwei WM-Titel © Imago

Der zweimalige Weltmeister Sandro Cortese denkt nach seinem schlimmen Unfall nicht an ein schnelles Comeback. Vielmehr ist er dankbar, nicht im Rollstuhl zu sitzen.

Der zweimalige Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese denkt nach seinem schlimmen Unfall in Portimao/Portugal nicht an ein schnelles Comeback im Rennsport.

"Ich bin sehr dankbar, noch am Leben zu sein", sagte der Berkheimer, er sei jetzt zumindest "endlich schmerzfrei".

Cortese will zurück aufs Motorrad

Grundsätzlich will Cortese, Weltmeister in der Moto3 (2012) und in der Supersport-Klasse (2018), irgendwann wieder Rennen fahren. "Mein Wunsch ist es, mit einem wettbewerbsfähigen Team auf ein Motorrad zu steigen", sagte der langjährige Moto2-Pilot.