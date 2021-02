Dank Euro-Knipser Dabbur: TSG-Rumpftruppe hat Achtelfinale dicht vor Augen

Dank Euro-Knipser Munas Dabbur hat die Rumpftruppe der TSG Hoffenheim den erstmaligen Einzug des Klubs in ein Europacup-Achtelfinale dicht vor Augen.

Dank Euro-Knipser Munas Dabbur hat die Rumpftruppe der TSG Hoffenheim den erstmaligen Einzug des Klubs in ein Europacup-Achtelfinale dicht vor Augen. Trotz des Ausfalls von elf Profis holte der Fußball-Bundesligist im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League "beim" viermaligen norwegischen Meister Molde FK ein 3:3 (3:1), verspielte aber vor allem wegen einer schlechten Chancenverwertung den Sieg.

Der Israeli Dabbur (8./28.) traf doppelt für Hoffenheim in Villarreal und bereitete das Tor von Christoph Baumgartner (45.+3) vor. Für Dabbur, der in der 63. Minute mit einem Foulelfmeter scheiterte, waren es die Tore Nummer fünf und sechs im laufenden Wettbewerb. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag sollte der größte internationale Erfolg der TSG-Vereinsgeschichte gelingen. Martin Ellingsen (41.), Eirik Andersen (70.) und David Fofana (74.) waren für Molde erfolgreich.