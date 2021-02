Oranje-Kantersieg im Duell der DFB-Gegnerinnen

Deutschland greift am Sonntag (18.00 Uhr) in Aachen ins Turniergeschehen ein. Erster Gegner der Olympiasiegerinnen, die das Turnier nach der 2019 verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio als Teil der Vorbereitung auf die ins Jahr 2022 verschobene EM-Endrunde in England bestreiten, ist dabei Belgien. Das abschließende Match gegen die Niederlande findet drei Tage später (Mittwoch/18.30 Uhr/beide Eurosport) in Venlo statt.