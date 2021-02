Deutsche Wasserballer verlieren auch letztes Gruppenspiel

Deutliche Niederlage zum Abschied: Die deutschen Wasserballer haben auch ihr letztes Gruppenspiel beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam verloren. Gegen London-Olympiasieger Kroatien unterlag die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) beim letzten Spiel von Bundestrainer Hagen Stamm mit 8:22 (3:5, 2:6, 1:5, 2:6).

Deutschland hatte schon vor der Begegnung keine Chance mehr auf die Olympia-Teilnahme und beendet das Turnier nach fünf Niederlagen in der Gruppe B als abgeschlagener Tabellenletzter.

Nur die besten drei Turnierteams erhalten ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. Die DSV-Auswahl hatte sich bereits 2016 in Rio de Janeiro und 2012 in London kein Startrecht für die Sommerspiele erkämpfen können.