HSV Hamburg: Jogi Bitter erklärt Plan hinter Transfer

Jogi Bitter erläutert die Motivation hinter seinem Wechsel zu Zweitliga-Tabellenführer HSV Hamburg - und stellt klar, dass er dort noch lange spielen will.

"Als die Möglichkeit bestand, wieder zurück in die Heimat zu gehen, da habe ich es mir sehr intensiv angehört", sagte der 38-Jährige vor dem Spiel seines Noch-Klubs TVB 1898 Stuttgart bei Frisch Auf Göppingen (17:27) bei Sky: "Am Ende habe ich dann entschieden, dass es das Richtige für mich ist. Ich bin da meinem Herzen gefolgt und ich denke, es kann auch jeder verstehen, wenn man die Möglichkeit bekommt, zurück in seine Heimat zu kehren."