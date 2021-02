THW Kiel kritisiert Spielansetzung: "Zwei Wochen nur im Wohnzimmer trainiert"

Kiel spielt am Sonntag gegen den SC Magdeburg (16.00), ins Training darf der THW aber erst am Samstag einsteigen. "Die aktuelle Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sieht so genannte Quarantäne-Ersatzmaßnahmen für Berufssportler nicht vor", sagte Szilagyi. Die Kieler hätten gerne schon am Donnerstag und Freitag gemeinsam trainiert.