Jüngster Klubeigner Englands: Louis-Dreyfus steigt beim AFC Sunderland ein

Kyril Louis-Dreyfus hat die Mehrheit der Anteile am englischen Traditionsklub AFC Sunderland erworben und ist im Alter von nur 23 Jahren offiziell der jüngste Eigentümer im englischen Fußball. Dass der Sohn des verstorbenen Ex-adidas-Vorstandschef Robert Louis-Dreyfus beim Drittligisten einsteigen will, war bereits zuvor bekannt. Am Donnerstag erteilte die English Football League, Dachverband für die zweite bis vierte Spielklasse, ihre Zusage.