Kylian Mbappé von PSG begehrt: FC Liverpool wollte ihn schon 2017

Der Franzose ist nach seinem Hattrick beim 4:1 gegen den FC Barcelona im Achtelfinale der Champions League mal wieder in aller Munde ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League ).

Doch wo spielt Mbappé in Zukunft? Weiter bei Paris Saint-Germain, bei Real Madrid oder gar beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp?

Hat PSG Mbappé Vertrag vorgelegt?

Laut L'Equipe ist PSG hoffnungsvoll, den Superstar, dessen Vertrag 2022 ausläuft, langfristig an sich binden zu können. RMC Sport schreibt, die Pariser hätten Mbappé bereits ein Vertragsangebot über vier Jahre vorgelegt.

Liverpool-Besitzer: Privatjet-Treffen mit Mbappé

Damals spielte der Angreifer noch für die AS Monaco, war aber bereits umschwärmt.

Laut des Berichts reiste Liverpool-Besitzer John W. Henry damals nach Monaco und lud Mbappé und dessen Familie in seinen Privatjet ein.

Liverpool-Legende glaubt an Mbappé-Deal

Klopp umgarnt Mbappé

"Ich liebe ihn, um ehrlich zu sein. Was für ein Spieler er ist! Und dazu ein netter Junge. Was für ein Spieler, was für ein Spieler", meinte Klopp damals.