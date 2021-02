Billie Jean King Cup: Finalrunde wird erneut verschoben

Das Finalturnier um den Billie Jean King Cup in Budapest muss aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschoben werden.

Das Finalturnier um den Billie Jean King Cup in Budapest muss aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschoben werden. Das teilte der Tennis-Weltverband ITF am Donnerstag mit. Für das Event, eigentlich vom 13. bis 18. April vorgesehen, soll noch in diesem Jahr ein neuer Termin gefunden werden.