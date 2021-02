Borussia Dortmund: Dahoud meldet sich nach Denkzettel von Terzic zurück

Darum zoffte sich Hummels mit Can

"Ja, Mann!", schrie Mahmoud Dahoud in den Nachthimmel von Sevilla. Seinen emotionalen Ausbruch hörte man über die Außenmikrofone aus dem Estadio Ramón Sánchez Pizjuán bis in den Pott.

Der Mittelfeldspieler schaffte es allein wegen des kurzfristigen Ausfalls von Thomas Delaney, der Vater wurde, in die Startelf – und überzeugte nicht nur aufgrund seines wichtigen Treffers zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Mo hat, nachdem er lange nicht von Anfang an gespielt hat, ein gutes Spiel gemacht", lobte Manager Michael Zorc nach dem 3:2-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im Gespräch mit SPORT1 .

Dahoud blüht gegen Sevilla auf

Dahoud zeigte in Sevilla seine ganze Klasse. Im kompakten 4-3-3-Spielsystem an der Seite von Emre Can und Jude Bellingham, die ihm bei Ballbesitz im Zentrum den Rücken freihielten, blühte der 25-jährige Nationalspieler (2 A-Länderspiele) regelrecht auf. Mit seinem großen Spielwitz verhalf er dem BVB zum Auswärtssieg. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)