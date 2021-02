Team Liquid steigen aus Clash Royale aus

Nach Formatänderungen in der Clash Royale League, sieht die Organisation keinen Grund mehr, ein Team im mobilen eSports zu führen. Dennoch bleibt man aktiv in der Szene.

In einem Video erklärt CO-CEO Steve Arhancet den Rücktritt aus der CRL. Darin verweist er auf die neue Lage, welche sie dazu bewogen habe, einige Spieler zu behalten und andere Verträge auslaufen zu lassen. Wer bleiben darf und wer nicht, erfährt man auf der offiziellen Webseite von Liquid, die im Jahr 2019 Weltmeister in Clash Royale wurden.

In Zukunft will sich Team Liquid auf Content Creation und nicht mehr den Wettbewerb in der Szene

konzentrieren. Das bedeutet, dass Spieler, Coaches und das Academy Team die Organisation

verlassen müssen, während Kanario und SurgicalGoblin als Influencer behalten werden. Einzig Egor

bleibt als aktiver Spieler und soll den "sportlichen Geist am Leben halten".