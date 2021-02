VfB Stuttgart: Vereinsbeirat entsendet Rainer Adrion ins Präsidium

Der frühere VfB-Profi und -Trainer Adrion (67), der seit März 2020 dem Aufsichtsrat angehört, verfüge "über einen fundierten Wissens- und Erfahrungsschatz", hieß es in einer Mitteilung. "Was wir in den vergangenen Monaten erleben mussten, war nicht gut für unseren Verein, weder im Innenverhältnis noch in der Außendarstellung", sagte Adrion. Er sei gerne bereit, zur Beruhigung beizutragen.