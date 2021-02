Europa League: Young Boys Bern - Bayer Leverkusen 4:3, Schick mit Doppelpack

Patrik Schick erzielte zwei Tore für Bayer Leverkusen in Bern © Imago

Bayer Leverkusen verliert in der Europa League beim Meister der Schweiz. Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit holt der Bundesligist noch ein achtbares Ergebnis.

Bayer Leverkusen kann dank einer furiosen zweiten Halbzeit weiter auf den Achtelfinaleinzug in der Europa League hoffen.

"Wir haben es in der ersten Halbzeit einfach nicht gut umgesetzt und deshalb drei Tore gekriegt", sagte Kapitän Jonathan Tah: "Wir haben in der zweiten Halbzeit Mentalität gezeigt und gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind. Trotzdem ist es enttäuschend, dass wir am Ende noch verlieren."