Biathlon-WM: Lesser und Preuß verfluchen sich nach Mixed-Flop

Der eine sprach von einem "Haufen ins Klo", die andere passend dazu von einem "Kack-Tag": Franziska Preuß und Erik Lesser haben bei der Biathlon-WM in Pokljuka eine Medaille in der Single-Mixed-Staffel deutlich verpasst - und ihrer Enttäuschung danach mit klaren Worten Luft gemacht ( Biathlon-WM: Single-Mixed-Staffel im LIVETICKER ).

Das deutsche Duo musste sich beim Sieg der Franzosen nach einer enttäuschenden Vorstellung am Schießstand mit dem siebten Platz begnügen. Im Vorjahr waren Preuß/Lesser bei der WM in Antholz noch Vizeweltmeister geworden ( Biathlon: Weltcup-Stände ).

Lesser mit früher Strafrunde

Am Freitag ist Ruhetag bei der WM in Slowenien. Die Staffeln am Samstag und die Massenstart-Rennen am Sonntag schließen die Titelkämpfe auf der Hochebene Pokljuka ab.