"King of the Court": Neues Beachvolleyball-Format in Hamburg Neues Beach-Format in Hamburg

Hamburg: Austragungsort des "King of the Court" Turniers © FIRO/FIRO/SID

SID

Am Hamburger Rothenbaum wird vom 19. bis zum 22. August erstmals ein internationales Beachvolleyball-Turnier im modernen Modus "King of the Court" ausgetragen. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Donnerstag bekannt.

"Es ist ein junges und hochdynamisches Format, Beachvolleyball pur und für die Fans unglaublich unterhaltsam", sagte der frühere Vize-Weltmeister Julius Thole: "Für den Beachvolleyball ist es außerdem ein großartiges Signal, dass so ein großartiges Event in unsere Stadt geholt wurde."

