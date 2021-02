Hoffenheims Posch positiv auf Corona getestet

Stefan Posch gehe es gut, er zeige aktuell keine Symptome, heißt es in der TSG-Mitteilung. Hoffenheim bestreitet am Donnerstagabend (21.00 Uhr) sein Hinspiel in der Europa League-Zwischenrunde gegen Molde FK. Aufgrund coronabedingt restriktiver Einreisebestimmungen in Norwegen wurde der Auftakt in die K.o.-Runde ins spanische Villarreal verlegt.