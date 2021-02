2. Bundesliga heute LIVE mit Bochum, Aue, Braunschweig im TV, Stream, Ticker

Der VfL Bochum kann am 22. Spieltag der 2. Bundesliga vorlegen. Gegen Erzgebirge Aue geht es im Dreikampf an der Spitze um die vorläufige Tabellenführung.

Die Zeit der Zurückhaltung im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga ist endgültig vorbei. "Wir wollen Erster werden", kündigte Bochum-Keeper Manuel Riemann forsch an: "Wir streben als Sportler immer nach dem Größtmöglichen, und wenn man da oben steht, dann will man da auch nicht weg."

Es ist Zeit für Kampfansagen im Wettlauf um die begehrten Bundesliga-Tickets - und zwar aus gutem Grund. Die Chance, den großen HSV zu stürzen, scheint greifbarer als je zuvor in dieser Saison. Der VfL Bochum liegt vor dem Start ins letzte Saisondrittel mit 42 Zählern gleichauf mit dem einstigen Schwergewicht. Noch nie waren in der 2. Liga gleich drei Teams zu diesem Saisonzeitpunkt an der Spitze punktgleich - auch Kiel und und der HSV haben 42 Punkte in der Tabelle der 2. Bundesliga.