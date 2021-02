Bockhorn bleibt bis 2022 beim VfL Bochum

Herbert Bockhorn bleibt in Bochum © FIRO/FIRO/SID

Dies gab der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt. Der in Ugandas Hauptstadt Kampala geborene Bockhorn hat in der laufenden Saison 14 Pflichtspiele für den VfL absolviert.