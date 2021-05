Outbreak: Neuer Zombie-Modus für Call of Duty geleakt

Die Gerüchte der letzten Woche scheinen wahr zu werden: Ein Zombie-Modus namens "Outbreak" scheint seinen Weg in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone zu finden.

Eine Woche bevor die zweite Season in Black Ops Cold War und Warzone startet, hat ein Leak den baldigen Release eines neuen Zombie-Modus bestätigt. Outbreak soll die "große, umfangreiche Zombie-Erfahrung" in Call of Duty heißen. Auf der offiziellen Website und in der Companion App sei für kurze Zeit die dazugehörige Grafik zu sehen gewesen.