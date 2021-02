Rückenprobleme: Frankfurt bangt um Einsatz von Torjäger Silva

Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor dem Spitzenspiel gegen Bayern München um den Einsatz seines Torjägers Andre Silva. Der Portugiese sei "leicht angeschlagen", sagte Trainer Adi Hütter vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER): "Wir unternehmen alles, damit er fit wird. Er ist eine wichtige Personalie."

Silva habe das Training am Mittwoch wegen Rückenproblemen abgebrochen und am Donnerstag komplett ausgesetzt.

Auch Erik Durm ist fraglich, Sebastian Rode rückt für den gelbgesperrten Djibril Sow in die Startelf. Dennoch gehen die seit zehn Ligaspielen ungeschlagenen Hessen zuversichtlich in das Spiel. "Wir haben eine Phase, in der wir Selbstvertrauen haben. Wir werden zeigen, dass wir nicht umsonst auf dem dritten Tabellenplatz stehen", sagte Hütter. Es müsse aber "alles zusammenpassen, um die Bayern zu schlagen".