FIFA 21: Das TOTW #21 - Zwei Topstürmer...und sonst?

Neue Woche, neues Team of the Week. Die 21. TOTW-Ausgabe fällt vor allem durch zwei Top-Stürmer mit 88er-Werten auf. Dahinter fällt die Qualität aber leider ab.

Der gemeine Bundesliga-Fan wird schlucken müssen, wenn er die 21. Ausgabe des Teams of the Week sieht. Nachdem letzte Woche mit Angelino wenigstens noch ein Spieler aus dem deutschen Oberhaus in der Startelf stand, hat es dieses Mal kein einziger Bundesliga-Kicker geschafft. Zumindest auf die Bank und in die Reserve haben es drei Spieler deutscher Vereine geschafft.