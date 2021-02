Vogts hinterfragt Rose-Wechsel zum BVB

Vogts (74) glaubt: "Die Chance, in den kommenden Jahren einen Titel zu gewinnen, ist mit Gladbach sogar größer als mit Dortmund." Rose wechselt im Sommer nach zwei Jahren am Niederrhein zum BVB. In der Bundesliga liegen beide Teams derzeit nahezu gleichauf. Er sei zwar "traurig", so Gladbachs Rekordspieler Vogts über den Wechsel, dennoch wünsche er Rose "alles erdenklich Gute".