7. Super-Bowl-Sieg: Tom Brady führt Kritiker mit Video-Abrechnung vor

NFL-Legende Tom Brady zeigt es allen Hatern mit seinem siebten Meistertitel. In einem Video holt der 43-Jährige jetzt zum Gegenschlag aus.

43 Jahre alt, aber den siebten Super-Bowl -Sieg in der Tasche!

Bei Twitter veröffentlichte der siebenmalige Meister-Quarterback jetzt ein 60 Sekunden langes Video, in dem er demonstrativ allen Zweiflern ihre Aussagen des letzten Jahres um die Ohren haut.

"I love talk radio", schrieb Brady dazu lediglich und zielte damit auf die polarisierenden Diskussions-Formate in den USA ab.

Brady zeigt es mit Super-Bowl-Sieg den Kritikern

Eingeleitet von Szenen aus dem Super Bowl LIV gegen die Kansas City Chiefs zeigt das Video in einer Rückschau diverse Abgesänge von Medien und NFL-Spielern auf Tom Brady.

So kommt unter anderem Defense-Star Cameron Jordan von den New Orleans Saints zu Wort. Im Duell mit Bradys Bucs tönte er seinerzeit an der Seitenlinie: "Er ist eine Wochen weg von 'ner kleinen Arthritis, Baby. Zeigt's ihm!"