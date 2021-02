Philipp Lahm über Favoriten bei EM 2021 und DFB-Team

Führungsspieler müssten Leistung zeigen und den Rest des Teams mitreißen: "Man muss wieder sehen, dass diese Elf Spaß verströmt, nicht vor Druck gelähmt wirkt. Dass sie Freude hat an dem, was sie tut. Das wollen die Fans wieder sehen. Dann verzeihen sie auch eher Fehler."

Lahm: Diese Spieler sind jetzt entscheidend

In seinem Buch "Das Spiel: Die Welt des Fußballs" schrieb der Ex-Bayern-Star: Zu Löws Tugenden gehöre, "dass er ermöglicht und geschehen lässt, was sich auf guten Wegen befindet, ohne künstlich einzugreifen. So hat Jogi Löw in der Nationalmannschaft von 2006 bis 2014 kontinuierlich den Weg frei gemacht für die nachrückenden Führungsspieler Schweinsteiger, Müller, Neuer, Kroos, Boateng und meine Wenigkeit, die dann Verantwortung übernommen haben."