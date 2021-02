Kylian Mbappe zu Jordi Alba: Auf der Straße töte ich dich

Kylian Mbappé legt sich bei seiner Hattrick-Show gegen Paris Saint-Germain mit einem Gegenspieler an - und wird dabei extrem unangenehm.

Beim klaren Sieg von Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ging es hoch her.

In der ersten Halbzeit lieferten sich nicht nur Barcas Superstars Antoine Griezmann und Gerard Pique eine obszöne Auseinandersetzung , auch auf der anderen Seite krachte es. Die Streithähne vor einer PSG-Ecke in der 36. Minute: Kylian Mbappé und Jordi Alba.

Auslöser für dessen Verbal-Ausbruch war eine Aktion von Sergino Dest, der Mbappé bei einer Ecke in Manndeckung nahm. Der PSG-Star stieß Dest von sich und sagte, wie TV-Aufnahmen beweisen, in perfektem Spanisch: "Fass mich nicht an!" Alba, der die Szene aus nächster Nähe verfolgte, schritt ein: "Er wollte sich entschuldigen (Dest hatte Mbappé zuvor gefoult, Anm. d. Red.)." Dann sagte der Barca-Profi noch hämisch: "Du bist arrogant, du bist arrogant."