Geteiltes Team vor der Heim-WM: Trio tüftelt in Garmisch

Ohne Carina Vogt, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth starten die deutschen Skispringerinnen in Rasnov in die Generalprobe für die WM.

Ohne Olympiasiegerin Carina Vogt, Vizeweltmeisterin Katharina Althaus und "Sorgenkind" Juliane Seyfarth starten die deutschen Skispringerinnen im rumänischen Rasnov in die Generalprobe für die Heim-WM in Oberstdorf. Das gab Bundestrainer Andreas Bauer bekannt, der ebenfalls in Deutschland geblieben ist. Die drei Springerinnen werden mit Bauer "eine spezielle WM-Vorbereitung in Garmisch-Partenkirchen" absolvieren und am "feinmotorischen Gefühl" arbeiten sowie am Material tüfteln.