Olympia: Hashimoto steht als neue OK-Chefin bereit

Seiko Hashimoto steht für den Posten an der Spitze des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Tokio bereit. Am Donnerstag reichte die 56-Jährige ihren Rücktritt als japanische Olympiaministerin bei Premierminister Yoshihide Suga ein. Hashimoto soll die Nachfolge von Yoshiro Mori antreten, der nach sexistischen Äußerungen zurückgetreten war.