AEW Dynamite: Sting steckt beunruhigende Attacke ein

Bei der TV-Show Dynamite steckte "The Icon" erstmals seit seinem Debüt im Dezember eine Aktion ein: Kraftpaket Brian Cage ließ ihn mit einer Powerbomb mit dem Rücken auf die Matte krachen - mit Blick auf Stings 61 Jahre und seinen schwer vorgeschädigten Nacken keine ganz ungefährliche Idee. Man denke zurück an die verhängnisvollen Folgen der "Buckle Bomb" von Seth Rollins bei Stings letztem WWE-Match 2015 .

Der einstige Topstar des früheren WWE-Konkurrenten World Championship Wrestling (WCW) ist offensichtlich allerdings gewillt, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen, um Aufmerksamkeit auf seine Auftritte bei AEW zu lenken: Am 7. März steigt sein offizielles Ringdebüt, ein Street Fight mit Jungstar Darby Allin gegen die von Ex-Star Taz betreuten Cage und Ricky Starks.

Schock-Match mit Kenny Omega und Jon Moxley

Ein weiteres großes Match für Revolution wurde bei Dynamite ebenfalls verkündet: Die Fehde zwischen World Champion Kenny Omega und Ex-Titelträger Jon Moxley - dem ehemaligen Dean Ambrose bei WWE - wird in einem Aufsehen erregenden und wohl stark auf Schock-Elemente angelegten Duell gipfeln. Omega verkündete bei einer Attacke auf Moxley ein "Exploding Barbed Wire Death Match", das also nochmal eine Steigerung ihres gewaltintensiven "Lights Out Matches" bei Full Gear 2019 sein soll.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 17. Februar 2021:

Hangman Page & Matt Hardy besiegen The Hybrid2

Riho besiegt Serene Deeb

Orange Cassidy besiegt Luther

AEW World Tag Team Title Match: The Young Bucks (c) besiegen Santana & Ortiz

FTR besiegen Matt & Mike Sydal

Jon Moxley, Lance Archer & Rey Fenix besiegen Eddie Kingston, The Butcher & The Blade