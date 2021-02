Phänomen Haaland will auch Schalke schlagen

Tor-Phänomen Erling Haaland will den Schwung aus dem Champions-League-Sieg beim FC Sevilla auch ins Bundesliga-Revierderby beim Tabellenletzten Schalke 04 tragen. "Wir müssen uns schnell erholen, am Samstag ist ein großes Spiel", sagte der Doppeltorschütze nach dem 3:2 (3:1) im Achtelfinal-Hinspiel in Andalusien: "Wir müssen diese positive Einstellung mit in das Spiel nehmen", forderte der Norweger: "Ich freue mich darauf."